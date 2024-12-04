Член СПЧ Кабанов: Нужна особая система по борьбе с подростковым насилием в школах
Чтобы снизить рост насилия среди подростков, в школах необходимо разработать особую систему по борьбе с таким явлением, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что пока психологическая помощь учащимся работает неэффективно. По словам Кабанова, также нужно создать подразделения в правоохранительных органах.
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«Таких детей надо выявлять», - сказал член СПЧ.
Также Кабанов подчеркнул, что важно бороться с противоправным контентом. Для этого, указал он, необходимо на простом языке противопоставлять жестокости правильные ценности.
Ранее клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко заявила в пресс-центре НСН, что травлю и конфликт важно четко разделять, ведь в конфликте стороны стоят на одном уровне, а в травле всегда есть жертва и преследователь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru