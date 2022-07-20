Член совета при МВД: Мигранты совершают всего 2% преступлений
Владимир Волох призвал не драматизировать ситуацию, но ответственно подходить к изучению каждого правонарушения.
Мигранты совершают максимум 3,7% преступлений, если учитывать их раскрываемость, 2% - от общего числа, заявил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.
«В 2021 году чуть больше двух миллионов совершается преступлений в целом по стране. Из этого количества, как правило, раскрывается где-то 65% преступлений. При этом цифры касаются всего порядка 35-36 тысяч мигрантов – из общих двух миллионов преступлений. От общего количества совершаемых преступлений иностранцы совершают максимум до 2% преступлений, от раскрытых преступлений – 3,7%. Преступления есть, но я не сторонник драматизировать, надо называть реальные цифры», - рассказал он.
Число рабочих-мигрантов в некоторых регионах России значительно выросло, например, в Петербурге - на 60% за год: их больше даже, чем было до пандемии, сообщают СМИ. При этом в новостных сводках снова стали фигурировать случаи преступлений с участием мигрантов.
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