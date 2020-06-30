Член ОП Надежда Куранина: Голосование проходит в атмосфере максимальной открытости

Руководитель Дворца творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара, член Общественной палаты РФ Надежда Куранина заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит в атмосфере максимальной открытости.

«И столица, как мне кажется, задает высокий электоральный стандарт — и гарантирует присутствие обученных наблюдателей на всех участках, и обеспечивает тотальное видеонаблюдение за процедурой», - отметила член ОП.

Куранина также оценила высокую техническую оснащенность участков и работу общественного штаба, у которых только одна цель - соблюдение чистоты процедуры голосования.

Член ОП рассказала, что сама выбрала электронный вариант голосования, так как для нее он наиболее удобен.

Мэр Москвы Сергей Собянин также проголосовал по поправкам в Конституцию электронно. По словам градоначальника, это комфортный, удобный, безопасный и надежный способ отдать свой голос, передает АГН Москва.

