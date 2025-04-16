Чистый четверг – 2025: Церковные традиции, народные приметы и запреты
Великий четверг еще называют Чистым, в 2025 году он выпадает на 17 апреля. В этот день принято убирать дома, начинать готовить куличи, а вот большие праздники под запретом, как и любые долги.
Великий Четверг считается одним из ключевых дней Страстной недели, именно в этот день было установлено таинство причащения. Великий четверг еще называют Чистым, в 2025 году он выпадает на 17 апреля.
НСН рассказывает, что можно и нельзя делать в Чистый Четверг, когда остается три дня до Пасхи.
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
В Великий Четверг вспоминается Тайная вечеря, последняя трапеза Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью. Страстная неделя – это последние дни земной жизни Христа.
В Великий Четверг Иисус Христос сделал своим ученикам символическое жертвоприношение хлеба и вина, подразумевая под ними свои Тело и Кровь. Церковь подразумевает, что именно тогда Спаситель поделился святыми тайнами с людьми:
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея, глава 26).
Название «Чистый» верующие также связывают с тем, что в самом начале Тайной Вечери Иисус омыл ноги своим ученикам. Это стало проявлением любви, смирения и служения ближнему.
Поэтому священнослужители напоминают, что чистыми в этот день должны быть не только дом и тело, но и душа – то есть, помыслы человека.
ЦЕРКОВНЫЕ ОБРЯДЫ
Традиции Чистого Четверга включают церковные обряды и народные приметы. В четверг Страстной недели совершается два важнейших богослужения. Церкви в этот день вспоминают последнюю трапезу Иисуса.
Утром в четверг служат Литургию святителя Василия Великого, которая соединяется с вечерней. На этом богослужении вспоминается Тайная вечеря, это и есть установление таинства причащения.
Вечером Великого Четверга служится утреня Великой Пятницы, когда читают Двенадцать Страстных Евангелий, то есть двенадцать частей из четырех Евангелий, где описываются страдания Иисуса Христа перед распятием.
Также в кафедральных соборах в чистый четверг архиерей совершает омовение ног 12 монахам или священникам, которые символизируют учеников Иисуса.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Приметы на чистый четверг очень разнообразны, они включают денежные «обряды», любовные и погодные «предсказания». А есть вещи, которые делать в этот день не стоит.
В Чистый четверг принято убираться дома, наводить порядок в делах и на рабочем месте. Женщины в этот день «наводят красоту», делают маникюр и могут посещать салоны красоты.
Также в народе считается, что именно с этого дня начинаются основные приготовления к Пасхе. Верующие начинают печь куличи, красить яйца и готовить творожные пасхи, которые являются физическими символами великого праздника христиан. А вот освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, после литургии, начиная с 11-12 часов дня и до 7-8.
Важно отметить, что в дни Страстной недели нельзя ссориться, сквернословить, а также петь и танцевать, так как это особенный глубокий период в жизни верующего человека. Поэтому верующие обычно переносят большие праздники, включая свадьбы, на более благоприятный для этого период.
Более того, на Страстную неделю приходится самый строгий пост в году. Некоторые верующие соблюдают только его, если по каким-то причинам не могли поститься до этого в Великий пост.
С Великим Четвергом также связывают важные денежные приметы. Так, в этот период рекомендуется пересчитать все денежные средства до и после того, как солнце встало, а также в полдень. А если в последнюю воду для мытья полов бросить мелочь, то можно приумножить свой достаток.
Считается также, что до четверга лучше отдать все долги и рассчитаться со всеми товарищами. Давать в долг в Чистый Четверг не рекомендуется.
Большое внимание в такие особенные периоды традиционно уделяется любви и замужеству. Например, чтобы вернуть счастье в семью, нужно покормить мужа куличом из своих рук, а также добавить в воду для умывания четверговую соль.
Четверговая соль – это еще одна особенная народная примета. В этот день хозяйки могут приготовить специальную соль, считается, что она лечит многие болезни, благоприятно влияет на здоровье в целом, а также может быть полезна и в других обрядах, как мы уже писали выше.
Разумеется, это очень древняя традиция, но приготовить соль можно и сегодня:
· Для этого нужно размочить черный или бородинский хлеб (5 кг), смешать его с каменной солью (1кг).
· Затем добавляем специи, тмин, кориандр, выкладываем это в форму для запекания.
· Духовку нужно разогреть до 250 градусов и поставить смесь туда. Полученную «обжарку» остужаем и измельчаем в порошок.
Хозяйки уверяют, что подобную соль можно использовать для приготовления любых блюд.
Также в народе принято следить в Великий Четверг за погодой, чтобы предсказывать, какой будет сезон.
Если в этот день идет дождь, то считается, что такая погода сохранится до самого лета. Если неожиданно выпал снег, высока вероятность, что лето будет жаркое. Если день выдался облачным, можно смело рассчитывать на богатый урожай в этом сезоне. А теплая погода указывает на хорошую весну.
ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ В ДРУГИХ СТРАНАХ
Зарубежные традиции на Чистый Четверг иногда выглядят довольно необычно. Например, во Франции в городе Лурде верующие по старинному обычаю омывают на улице друг другу ноги.
В Италии в этот день варят суп из мидий, выпекают хлеб с розмарином и изюмом, а затем угощают гостей, да и просто обычных прохожих. Таким образом в этот день принято показывать добродушие и гостеприимство.
В Чехии и Словакии Великий четверг переводится как Зеленый четверг, поэтому здесь в меню делается акцент на зеленых овощах. К столу подают именно такие блюда.
В Греции выпекают национальный хлеб «цуреки» и красят пасхальные яйца.
В США, кстати, как и в России, пекут пасхальные куличи и красят яйца.
В западных традициях накануне Пасхи всегда фигурирует кролик. Это символ весны, плодородия и новой жизни. Фигурками этого животного украшают праздничные столы и особенные места в доме, конфеты выпускаются тоже в форме кролика, а в магазинах уже давно «нашествие» этих пушистых зверьков.
ВЕЛИКИЕ ПЯТНИЦА, СУББОТА И ПАСХА
В ночь с четверга на пятницу ученик Иисуса Иуда предал своего учителя, получив за это 30 сребреников. Великая (или Страстная) пятница - это последний день земной жизни Спасителя. Этот день начался для Него с ночного допроса у первосвященника Каиафы, сопровождавшегося изощренными издевательствами и избиением.
Для христиан это самый скорбный день, когда распяли Спасителя.
Великая Суббота — это день, когда Иисус Христос, умерев по человеческому естеству, нисходил в ад, чтобы вывести из него праведников.
В этот день последний раз в году служится Божественная литургия святителя Василия Великого, во время которой, перед чтением Евангелия, происходит переоблачение духовенства из черных риз в белые.
Это символ того, что Христос своею смертью упразднил, аннулировал неотвратимость человеческой смертности.
Таким образом, богослужение Великой Субботы уже прославляет Воскресение Христа, плавно перетекая в главный православный праздник.
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