Великий Четверг считается одним из ключевых дней Страстной недели, именно в этот день было установлено таинство причащения. Великий четверг еще называют Чистым, в 2025 году он выпадает на 17 апреля.

НСН рассказывает, что можно и нельзя делать в Чистый Четверг, когда остается три дня до Пасхи.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

В Великий Четверг вспоминается Тайная вечеря, последняя трапеза Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью. Страстная неделя – это последние дни земной жизни Христа.

В Великий Четверг Иисус Христос сделал своим ученикам символическое жертвоприношение хлеба и вина, подразумевая под ними свои Тело и Кровь. Церковь подразумевает, что именно тогда Спаситель поделился святыми тайнами с людьми:

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея, глава 26).

Название «Чистый» верующие также связывают с тем, что в самом начале Тайной Вечери Иисус омыл ноги своим ученикам. Это стало проявлением любви, смирения и служения ближнему.

Поэтому священнослужители напоминают, что чистыми в этот день должны быть не только дом и тело, но и душа – то есть, помыслы человека.