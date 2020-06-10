Число тестов на коронавирус в РФ превысило 13,5 млн
Свыше 13,5 миллионов тестов на выявление коронавирусной нфекции сделаны в Российской Федерации. За последние 24 часа выполнено 290 тысяч анализов, информирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Там уточнили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание COVID-19 остаются 318 тысяч человек.
Как отмечает РЕН ТВ, в целом по миру выявлено более 7 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Умерли свыше 400 тысяч человек. В Российской Федерации зафиксировано более 485 тысяч случаев коронавируса, вылечились более 242 тысяч пациетов.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России постепенно, но неуклонно стабилизируется. Число выздоровевших стабильно превышает количество новых выявленных случаев инфцирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru