Число рейсов из Нарьян-Мара в Архангельск увеличат с 1 июня

Число рейсов из Нарьян-Мара в Архангельск увеличат с 1 июня до семи в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что также с 10 до 15 увеличится число субсидируемых билетов для льготных категорий граждан на каждый рейс по данному направлению.

Кроме того, в администрации отметили, что со 2 июня по 31 августа планируется открыть по два дополнительных рейса в неделю в Петербург и обратно и по одному рейсу в неделю в Москву и обратно (с 11 июня до 13 августа).




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Самолеты
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