Число обращений за семейной медиацией выросло на 22,4% за три года
Спрос на семейную медиацию за три года вырос более чем на 22%, рассказала уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс».
По ее словам, подобный инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Как также отметила Львова-Белова, тему обсудили на круглом столе.
Среди практик, которые уже помогают семьям - кабинет семейной медиации при управлении ЗАГС. Работает и комплексная поддержка семьи вместе с некоммерческой организацией-партнером. В этом случае к работе подключаются юрист, психолог и медиатор, что помогает рассмотреть ситуацию с разных сторон.
Помимо прочего существуют медиативные процедуры при поддержке регионального Уполномоченного. Этот формат подходит для сложных семейных споров.
В ближайшее время при поддержке Фонда защиты детей в Воронежской области создадут кабинет правовой помощи.
«Там будет не только направление семейно-сберегающего подхода, юристы, работающие с отдельными исками, но и медиация. Это будет на площадке Аппарата Уполномоченного», – рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ангелина Севергина.
Также подготовку специалистов по медиативным технологиям намерены усилить в Оренбургской области. Как уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской области Анжелика Линькова, активную работу в этом направлении ведут совместно с министерством здравоохранения.
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