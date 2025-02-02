Число госпитализированных детей из санатория в Ессентуках выросло до 12
Число отравившихся в санатории в Ессентуках детей выросло до 12. Об этом глава Минобразования Ставропольского края Мария Смагина написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, с коллегами из Минздрава Ставрополья и администрации Ессентуков, в инфекционном отделении были осмотрены девять пациентов. При посещении пункта временного размещения детей были установлены ещё три пациента с клиническими проявлениями болезни, вызванная бригада "скорой помощи" госпитализировала детей, добавила Смагина.
Смагина сообщила, что состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести.
Ранее глава Ессентуков Владимир Крутников сообщил, что семь детей из белгородского Шебекино госпитализированы в Ессентуках из-за отравления во время отдыха, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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