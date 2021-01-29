Число бедных россиян в III квартале выросло
29 января 202111:26
В третьем квартале число бедных в России увеличилось на 1,2 миллиона человек по отношению к аналогичному периоду 2019 года - до 18,8 миллиона, сообщает ТАСС.
За девять месяцев статведомство насчитало 19,6 миллиона бедных или 13,3% населения по итогам января-сентября 2020 года. Прожиточный минимум за отчетный период составил 12,54 тысячи рублей для взрослых.
При этом во втором квартале число бедных было на уровне 19,9 миллиона человек или 13,5% населения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru