Министр Бурятии извинилась за фразу «никто не умер от голода» при пандемии

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова решила извиниться за свои слова о том, что «никто не умер от голода» перед жителями, которые испытывают материальные трудности из-за ситуации с коронавирусом. Слова извинения чиновница написала на своей странице в Facebook. При этом, сейчас данный пост удален.

Ранее один из республиканских телеканалов опубликовал информацию о том, что на заседании комитета Народного Хурала Бурятии по бюджету, налогам и финансам депутат спросил главу Минэкономики региона об уровне обеспеченности продовольствием. В ответ на это Кочетова напомнила о федеральных и региональных мерах поддержки и заметила, что в республике «с голода еще никто не умер».

Как пояснила Кочетова в соцсетях, своей фразой она хотела подчеркнуть, что меры поддержки экономики и граждан введено вовремя и оперативно. При этом она уточнила, что эмоциональности ей придало поведение депутата, задавшего вопрос. По её словам, он продолжал разводить панику и утверждать, что все плохо и всех ждет голод.

41-летняя Екатерина Кочетова была назначена на должность министра экономики Бурятии в начале марта 2020 года, ее кандидатуру согласовали депутаты Народного Хурала республики.

