Чиновник, напавший на журналиста в Хакасии, попал под уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Республиканское управление следственного комитета сочло, что он воспрепятствовал журналистской деятельности, напав на репортёра. Информация опубликована на официальном сайте СК РФ.
События по которым открыто дело, развернулись 22 мая, когда съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» прибыла в здание районной администрации для съёмки репортажа.
В ходе встречи с журналистами Зайцев в своем рабочем кабинете толкнул одного из журналистов и повалил на пол. Чиновника возмутил вопрос об условиях, в которых находятся жители после природных пожаров четырехлетней давности.
Сам же Зайцев заявил РИА Новвости, что это была спланированная провокация, поскольку в кабинет вошли трое мужчин и принялись обвинять главу района в воровстве и коррупции, отмечает Ura.ru. По словам Зайцева, он попытался вытолкать журналиста из кабинета, но тот оказал сопротивление.
В рамках уголовного дела следователи также намерены проверить сведения о коррупции, которые прозвучали в телесюжете.
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