Чиновник, напавший на журналиста в Хакасии, попал под уголовное дело

В ходе встречи с журналистами Зайцев в своем рабочем кабинете толкнул одного из журналистов и повалил на пол. Чиновника возмутил вопрос об условиях, в которых находятся жители после природных пожаров четырехлетней давности.

Сам же Зайцев заявил РИА Новвости, что это была спланированная провокация, поскольку в кабинет вошли трое мужчин и принялись обвинять главу района в воровстве и коррупции, отмечает Ura.ru. По словам Зайцева, он попытался вытолкать журналиста из кабинета, но тот оказал сопротивление.

В рамках уголовного дела следователи также намерены проверить сведения о коррупции, которые прозвучали в телесюжете.

