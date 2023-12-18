Четыре жилых корпуса по программе реновации построят на северо-западе Москвы
Четыре жилых корпуса в рамках программы реновации появятся на Парковой улице (район Митино, СЗАО) в 2024 году. Сейчас выполняются работы нулевого цикла. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На фасадах корпусов появятся металлические корзины под кондиционеры, а входные группы украсят витражами.
Из 389 квартир шесть оборудуют для маломобильных москвичей — расширят дверные проемы и коридоры. Также во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, полностью отвечающую столичным стандартам реновации.
На нежилых первых этажах появятся вестибюли жилой части, лифтовые холлы, почтовые ящики, технические помещения и помещения для инвентаря. Лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.
Также строители озеленят и благоустроят придомовую территорию.
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