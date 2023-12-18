Четыре жилых корпуса по программе реновации построят на северо-западе Москвы

Четыре жилых корпуса в рамках программы реновации появятся на Парковой улице (район Митино, СЗАО) в 2024 году. Сейчас выполняются работы нулевого цикла. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На фасадах корпусов появятся металлические корзины под кондиционеры, а входные группы украсят витражами.

Из 389 квартир шесть оборудуют для маломобильных москвичей — расширят дверные проемы и коридоры. Также во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, полностью отвечающую столичным стандартам реновации.

На нежилых первых этажах появятся вестибюли жилой части, лифтовые холлы, почтовые ящики, технические помещения и помещения для инвентаря. Лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Также строители озеленят и благоустроят придомовую территорию.

