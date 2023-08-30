Четыре транспортных проекта реализуют на востоке Москвы до 2026 года

В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы города будут реализованы четыре дорожно-транспортных проекта в Восточном административном округе до 2026 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, будет реконструирован участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

Глава департамента уточнил, что реконструкция затронет и Краснобогатырскую улицу, в рамках которой запланировано обновить улицу Богатырский мост и Богородское шоссе, а также будут проведены работы на Салтыковской улице, на участке от Городецкой улицы до Рудневки и улицы имени Николая Старостина.

«Кроме того, намечено строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом», – отметил Загрутдинов.

Он также напомнил, что всего в столице в этом году в рамках Адресной инвестиционной программы будет построено свыше 70 км дорог, в т. ч. 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов.

При этом, в 2023 году уже введено в строй 28 км дорог, 11 искусственных сооружений и 3 пешеходных перехода, добавил глава департамента.

