Четверть российских компаний показали готовность следовать «зеленой» повестке

В преддверии выхода нового добровольного национального стандарта ГОСТ Р «Устойчивое развитие бренда», который совместно с Роскачеством был разработан Лигой зеленых брендов, было проведено исследование среди 107 российских предприятий. Его результаты показали, что вопреки сложным экономическим условиям, каждое четвертое предприятие (25%) увеличивает усилия в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG). При этом полностью сократили деятельность в этом направлении лишь 1% компаний.

По словам руководителя группы по оказанию услуг в области устойчивого развития ДРТ Тимура Турсунова, результаты демонстрируют, что интерес бизнеса к ESG-повестке и устойчивому развитию по-прежнему сохраняется. Впрочем, отметил он, чтобы вовлечение было более активным, важно, чтобы преимущества внедрения устойчивых практик были для бизнеса более доступными и понятными. Это позволит стимулировать участие предприятий в зеленых инициативах и повысить привлекательность устойчивых инструментов, заявил Турсунов.

В свою очередь замглавы Роскачества Александр Чумак назвал результаты исследования индикатором готовности бизнеса к вложениям в устойчивое развитие и экологические проекты. «Отрадно, что 60% компаний уже участвуют в ESG-рейтингах и активно используют их для повышения репутации и привлечения инвестиций», — отметил он, добавив, что для озеленения цепочек поставок и развития зеленых госзакупок нужен комплексный подход. Чумак подчеркнул, что необходимо внедрять системы мониторинга и публично размещать соответствующую информацию, а также развивать стимулы для среднего и малого бизнеса.

Исследование показало, что 71% предприятий поддерживает обнародование информации о зеленых госзакупках, 65% респондентов считают их важными для снижения затрат на лечение заболеваний и улучшение экологии, а 60% компаний указали на необходимость проведения обучающих мероприятий. Ровно половина опрошенных компаний имеют зеленые сертификаты на производимые товары, а свыше 50% оценивают на соответствие принципам устойчивого развития поставщиков.

