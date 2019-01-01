Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%
Более 25% питьевой воды, которая реализуется в России, - подделка. Об этом глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, представляя годовой отчет. По оценке Чемезова, в среднем по стране доля фальсификата составляет от 25 до 30%, при этом в некоторых регионах показатель доходит до 80% , передает RT.
По словам главы «Ростеха», сейчас в России продаётся очень много «непонятно какой продукции». Так, на полках магазинов зачастую стоит вода якобы из Кавминвод, а «на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода», отметил Чемезов. Для изменения ситуации, он считает необходимым как можно быстрее начать маркировку воды.
Ранее с таким предложением выступил Роспотребнадзор. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что соответствующее решение уже готовится.
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