Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%

Более 25% питьевой воды, которая реализуется в России, - подделка. Об этом глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, представляя годовой отчет. По оценке Чемезова, в среднем по стране доля фальсификата составляет от 25 до 30%, при этом в некоторых регионах показатель доходит до 80% , передает RT.

По словам главы «Ростеха», сейчас в России продаётся очень много «непонятно какой продукции». Так, на полках магазинов зачастую стоит вода якобы из Кавминвод, а «на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода», отметил Чемезов. Для изменения ситуации, он считает необходимым как можно быстрее начать маркировку воды.

Ранее с таким предложением выступил Роспотребнадзор. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что соответствующее решение уже готовится.

