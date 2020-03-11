Четверть млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ с начала года

Более 250 тысяч жителей Московской области согласились пройти тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека с начала этого года. Такую статистику приводит региональное министерство здравоохранения. Там уточнили, что ежегодно на наличие ВИЧ-инфекции проверяются около четверти населения области, выявляется около 3,5 тысяч новых случаев.

Как подчёркивают специалисты, сдавать анализ крови на ВИЧ необходимо ежегодно. Обследование занимает не более четверти часа. Провериться можно бесплатно и анонимно в поликлинике по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, либо на выездных акциях, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Регулярность проверок диктуется тем, что от момента заражения до первых клинических проявлений заболевания могут пройти годы. Детальную информацию по ВИЧ, а также о тестировании и получения консультации можно найти на сайте Центра.

