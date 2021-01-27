«Честный диалог». Глава Минобрнауки рассказал, что нужно протестующей молодёжи

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что молодёжи нужна возможность для самореализации, сообщает ТАСС.

По его словам, кроме оказания помощи и поддержки с молодыми людьми, особенно участвующими в несанкционированных акциях, необходимо вести «откровенный и честный диалог».

«Молодежь так устроена, я себя помню, и вы сейчас себя чувствуете, что всегда чего-то не хватает», - добавил министр, напомнив, что молодёжь всегда отличает категоричность суждений.

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

