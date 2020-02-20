Чертаново Центральное благоустроят за три года по программе «Мой район»
Сергей Собянин определил акценты и сроки реализации программы «Мой район» в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом градоначальник написал на своей страничке в Twitter и соцсети «ВКонтакте». В частности, мэр подчеркнул, что ранее в районе была отремонтирована детская школа искусств, а также благоустроена старинная Липовая аллею. А ближайшие время, по словам Собянина, там появится комплекс с ледовым катком и два физкультурно-оздоровительных комплекса.
Помимо этого, знаковым мероприятием программы «Мой район» станет модернизация и благоустройство кордодрома – площади для запуска авиамоделей. Отмечается, что на протяжении последних десятилетий Чертаново Центральное является городским и даже всероссийским центром развития этого прикладного вида спорта.
Напомним, ранее сегодня градоначальник принял участие в открытии флагманского офиса «Мои документы» в районе Чертаново Центральное.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что движение транспорта на развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе после реконструкции планируется запустить раньше намеченного срока. По словам градоначальника, Волоколамское шоссе – это одна из самых сложных магистралей, реконструкция которой идёт уже в течение многих лет. Собянин подчеркнул, что процесс был разделен на семь этапов, пять из которых уже завершены. В настоящий момент, столица вышли на два последних этапа. Это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция «Волоколамки» до Сходни.
Отмечается, что сейчас специалистами выполнено около 40% объёма работ. Понимая тяжелую транспортную обстановку на данном участке, она заявили, что постараются запустить рабочее движение в конце этого года.
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