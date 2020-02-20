Чертаново Центральное благоустроят за три года по программе «Мой район»

Сергей Собянин определил акценты и сроки реализации программы «Мой район» в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом градоначальник написал на своей страничке в Twitter и соцсети «ВКонтакте». В частности, мэр подчеркнул, что ранее в районе была отремонтирована детская школа искусств, а также благоустроена старинная Липовая аллею. А ближайшие время, по словам Собянина, там появится комплекс с ледовым катком и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Помимо этого, знаковым мероприятием программы «Мой район» станет модернизация и благоустройство кордодрома – площади для запуска авиамоделей. Отмечается, что на протяжении последних десятилетий Чертаново Центральное является городским и даже всероссийским центром развития этого прикладного вида спорта.

Напомним, ранее сегодня градоначальник принял участие в открытии флагманского офиса «Мои документы» в районе Чертаново Центральное.