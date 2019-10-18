Чёрт в поддержку Патриарха, Кортнев за либерализм

Греховной идеей назвал либерализм Патриарх Московский и вся Руси Кирилл. «Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал Патриарх.

Иного мнения на этот счёт от предстоятеля церкви ожидать не приходится «по долгу службы». Либерализм провозглашает высшей ценностью права и свободу каждого человека, в том числе свободу от ограничений религиозных. И даже исходя только из этих соображений, не говоря уж более детально об особенностях этого течения, было бы странно, если бы Патриарх вдруг оказался в числе сторонников либеральной идеи.

Патриарх прав. Так в эфире НСН прокомментировал высказывание Его Святейшества о греховности либерализма лидер группы «Пилот» Илья Чёрт.