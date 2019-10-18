Чёрт в поддержку Патриарха, Кортнев за либерализм
Лидеры групп «Пилот» и «Несчастный случай» о мысли главы РПЦ про греховность либерализма.
Греховной идеей назвал либерализм Патриарх Московский и вся Руси Кирилл. «Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал Патриарх.
Иного мнения на этот счёт от предстоятеля церкви ожидать не приходится «по долгу службы». Либерализм провозглашает высшей ценностью права и свободу каждого человека, в том числе свободу от ограничений религиозных. И даже исходя только из этих соображений, не говоря уж более детально об особенностях этого течения, было бы странно, если бы Патриарх вдруг оказался в числе сторонников либеральной идеи.
Патриарх прав. Так в эфире НСН прокомментировал высказывание Его Святейшества о греховности либерализма лидер группы «Пилот» Илья Чёрт.
«Патриарх все-таки прав в одном, что в центре любой семьи и в центре всего общества должен стоять закон. Духовный закон – лучше всего, конечно. Должны быть какие-то нравственные устои, моральные. То есть не от человека и его «хотелок» должно все плясать. С другой стороны, не должно это всё доходить до тоталитарности какой-то, диктатуры, то есть это всё должно быть на взаимном уважении построено, на здравом смысле и на совести».
Напротив, абсолютно ложной назвал в эфире НСН высказанную Патриархом идею о греховности либерализма лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев:
«Чем меньше клирики будут рассуждать о социальном устройстве этого мира, тем лучше. Они сами живут в совершенно отдельной какой-то колбе. Упаси нас Бог следовать наставлениям такого пастыря! Я считаю, что это – совершенно ложные слова, и грех он взял себе на душу, когда это сказал. Если начать перечислять основные тезисы, которые лежат в основе либерализма – свобода совести, свобода вероисповедания, свобода самому определять свои политическую направленность и т.д., — против этого в нашей стране не выскажется ни один человек, включая президента и председателя правительства. Но, когда все это называется «либерализм», тут все встают на дыбы, потому что это слово скомпрометировано, в том числе самими либералами».
Поправим Алексея Кортнева: президент подверг критике идеи либерализма раньше Патриарха, ещё в конце июня. В интервью британской Financial Times он заявил, что современная либеральная идея «изжила себя окончательно». Позже, комментируя критику уже в свой адрес в этой связи, Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме: «Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции. И почему мы не должны этим дорожить?» — сказал Путин.
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