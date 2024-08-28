Чернышенко: В новом учебном году будут работать более 80 тысяч школ

Свыше 80 тысяч образовательных организаций будут работать в новом учебном году в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

«Совсем скоро в 39,5 тысячах школ России для 18,5 миллионов ребят начнётся учебный год. В их числе и 1,8 миллиона первоклассников», — отметил зампред правительства.

По словам Чернышенко, в стране откроются 132 новые школы, всего работать будет более 80 тысяч образовательных организаций. Кроме того, вице-премьер рассказал, что с начала реализации программы капитального ремонта школ в 2022 году к новому учебному году отремонтируют около 4,5 тысячи школ. До конца года планируется отремонтировать еще свыше трехсот учреждений.

Между тем психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова рассказала, как подготовить ребенка к учебному году. По словам эксперта, необходимо обсудить новые предметы, новости школы, вспомнить приятные учебные моменты, пишет RT.

