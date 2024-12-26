Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты в РФ

Правительство России знает о проблеме высокой нагрузки на школьников, федеральные образовательные стандарты необходимо пересматривать. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

«Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах (Стратегии развития образования. - НСН)... связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей», — отметил зампред правительства.

Чернышенко подчеркнул, что здоровье детей — главный критерий успешного развития государства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о влиянии чрезмерной нагрузки в школе на здоровье учеников. По данным экспертов, у 70-80% учащихся устают от процесса обучения.

Между тем депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сократить количество уроков в школах, это может уменьшить нагрузку на учеников, не снижая при этом уровень их знаний, пишет 360.ru.

