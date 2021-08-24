Чернышенко назвал число поступивших в российские вузы первокурсников

Более миллиона первокурсников поступили в российские вузы в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Слова вице-премьера приводит РИА Новости. Как отметил Чернышенко, в учебные заведения страны поступили 1,2 млн человек.

Вице-премьер подчеркнул, что все вузы подготовлены к началу учебного года в очном формате. Вместе с тем институты и университеты готовы при необходимости перейти на дистанционную форму обучения.

«Ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер, и эта работа организована», — добавил Чернышенко.

