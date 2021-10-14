Чернышенко анонсировал запуск трех новых суперсервисов на «Госуслугах»

Правительство России планирует в 2022 году запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса», — рассказал зампред правительства ТАСС.

Чернышенко уточнил, что к запуску готовится сервис «Трудовая миграция онлайн» для поиска вакансий, прохождения онлайн-интервью, заключения трудового договора. Кроме того, будет запущен суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», позволяющий оформить электронные транспортные накладные и путевые листы, специальные разрешения на перевозку грузов. Также кабмин запустит сервис «Цифровое строительство», предоставляющий комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

В следующем году власти намерены расширить функционал уже действующих суперсервисов на «Госуслугах» и сделать их более удобными для россиян, отмечает МИР 24. В частности, планируется подключить почти все государственные вузы к сервису «Поступление в вуз онлайн», добавить в сервис «Мое здоровье онлайн» постановку на учет в системе ОМС и получение цифрового полиса ОМС, прикрепление к медорганизации онлайн. Кроме того, в планах ввести электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями.

