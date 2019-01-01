Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране

Сообщается, что решение о временном освобождении россиян от получения виз было принято черногорским правительством 21 марта этого года. Без визы посетить страну можно с 15 апреля по 31 октября. Уточняется, что российским гражданам, которые намерены учиться или работать на территории Черногории, по-прежнему необходимо получать соответствующие визы.

Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с НСН оценил возможности россиян по выбору направления для бюджетных путешествий всей семьей.

