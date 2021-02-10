«Через телевизор». Песков рассказал о встрече Путина с руководителями российских СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционная ежегодная встреча Владимира Путина с руководителями российских средств массовой информации будет непубличной и пройдёт «без какой-то повестки дня», сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, глава государства пообщается с главными редакторами «электронных, радио-, интернет- и печатных СМИ» вечером 10 февраля «через телевизор», то есть в режиме видеоконференции.
«Это позволит главным редакторам разобраться для себя в тех вопросах, в тех темах, которые, может быть, не до конца понятны или которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом», - отметил Песков.
Ранее в декабре 2020 года прошла большая пресс-конференция Владимира Путина, сообщает «Свободная пресса». Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось также в режиме видеоконференции.
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