Чемпионку мира по пауэрлифтингу приняли в Петербурге за мужчину
Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву в аэропорту Петербурга заставили доказывать, что она женщина. Об этом она рассказала в своём Instagram.
Спортсменка призналась, что испытала унижение, когда ее вынуждали доказывать свой пол. «Меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — пояснила Тураева.
Инцидент произошел во время перелета Тураевой в Краснодар. Она летела транзитом из Санкт-Петербурга через столицу.
МК сообщает, что в авиакомпании уже отреагировали на заявление спортсменки. В руководстве обещали разобраться в ситуации и проверить действия сотрудников.
Тураева — шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, десятикратная чемпионка Европы.
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