Чемпионат высоких технологий завершился в Великом Новгороде
Финал Чемпионата высоких технологий завершился в Великом Новгороде 21 сентября. В нем участвовали 137 школьников, студентов техникумов и колледжей, а также молодых специалистов предприятий. Победители были определены по 12 компетенциям, перечень которых формировался из наиболее перспективных и развивающихся направлений в условиях импортозамещения, цифровизации экономики и высокотехнологичного производства. Оценку работам дали 166 экспертов.
В ходе церемонии закрытия первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил, что прошедший чемпионат прошел успешнее, чем прошлогоднее мероприятие, отметил востребованность представленных профессий и выразил признательность педагогам и наставникам.
В свою очередь глава Новгородской области Андрей Никитин назвал всех участников чемпионата победителями и пожелал им обрести новых друзей и успешно реализовать на практике полученные знания, опыт и навыки.
Помимо соревновательного блока, проводилась и масштабная деловая программа, в которой участвовали порядка 1500 представителей региональных и федеральных органов власти, образовательных организаций, бизнеса и иностранных делегаций. Свыше 35 мероприятий поделили на три блока: «Национальные цели», «Компетенции будущего» и «Формируя будущее».
В чемпионате участвовали представители 24 предприятий-партнеров Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Их задачами стали разработка комплектов конкурсной документации, утверждение инфраструктурного листа и конкурсного задания, кроме того, они направляли для оценки работ индустриальных экспертов.
В финале участвовали представители 16 зарубежных государств и 81 российского региона. В церемониях открытия и закрытия участвовали свыше 11000 человек, а в режиме онлайн за мероприятиями следили свыше 400 тысяч зрителей.
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