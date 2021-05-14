Чемпионат по скоростному копанию могил прошёл в Новосибирске

Всероссийский чемпионат по скоростному копанию могил «Могильный беспредел» прошёл Новосибирске, сообщает РИА Новости.

В турнире, который состоялся в парке «Каменка» при крематории в рамках выставки «Некрополь - Сибирь 2021», приняли участие действующие работники ритуальных служб из России и СНГ, которым необходимо было на скорость выкопать могилу длиной 200 см, шириной 80 см и глубиной 160 см.

Для победителя и призёров «Могильного беспредела» предусмотрено денежное вознаграждение: 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч и 10 тысяч рублей - за второе и третье места. Главный приз выиграла команда из Омска, выкопавшая могилу за 38 минут.



Организаторы заявили, что чемпионат призван привлечь внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг, а также повысить уровень исполнения работ.



Ранее председатель хабаровского регионального отделения Поискового движения России и общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж» Никита Кобзев заявил, что в Хабаровске будет запущено мобильное приложение с информацией о захоронениях солдат Великой Отечественной войны, сообщает RT.

