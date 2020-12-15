Челябинцы пожаловались Байдену на грязный воздух в городе

Жители Челябинска записали видеообращение, в котором попросили помощи у избранного президента США Джо Байдена, пишет «Подъём».

Активисты рассказали, что на такой шаг они решились из-за бездействия российских властей, которые не могут справиться с загрязнением промышленными выбросами городского воздуха. По их словам, в Челябинске растёт число онкологических заболеваний.

Валентина Волкова, зачитавшая текст заявления, пояснила, что обращения в российские ведомства различных уровней, результата не дают. Активистка заявила, что на жалобы, направленные в прокуратуру, мэрию, губернатору и даже президенту России, они получают лишь отписки из разряда «всё под контролем, вредные выбросы в пределах нормы».

«Мы понимаем, что это не юрисдикция США... Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку», - резюмировала Волкова, добавив, что жители будут рады хоть какой-нибудь реакции.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. По итогам голосования выборщиков кандидат от Демократической партии получил 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

