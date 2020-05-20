Челябинские власти решили судьбу найденных в лесу новеньких иномарок
Власти Челябинской области нашли применение купленным за счет бюджета иномаркам, которые остались бесхозными и хранились на парковке у озера Смолино возле лесной зоны.
Правительство региона решило передать некоторые автомобили медикам и социальным службам для их работы в условиях пандемии коронавируса. Оставшиеся машины будут зачислены в автомобильный парк местного кабмина.
«Это (машины, выделенные медикам и соцслужбам - НСН) в дополнение к ранее выделенному автопарку. Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства», - сообщили Ura.ru в пресс-службе челябинского правительства.
Ранее местный житель сфотографировал и опубликовал более 50 автомобилей Toyota Camry, которые были приобретены властями региона в конце прошлого года.
Выяснилось, что машины были куплены для нужд саммитов ШОС и БРИКС, однако из-за пандемии мероприятия были перенесены.
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