Человек-паук встретился с Папой Римским

Человек-паук пришел на еженедельную аудиенцию Папы Римского Франциска в Ватикане, передает BBC.

Отмечается, что супергерой побеседовал с главой Католической церкви, а также подарил ему маску Человека-паука.

В костюме персонажа вселенной Marvel оказался 27-летний Маттиа Виллардита. Итальянец, переодевшись в супергероя, посещает больных детей в госпиталях. Виллардита пригласили на встречу к Папе Римскому, чтобы поблагодарить за волонтерскую деятельность.

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ФОТО: Twitter.com
ТЕГИ:ВолонтерыПапа Римский ФранцискВатикан
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