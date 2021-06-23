Человек-паук встретился с Папой Римским
23 июня 202121:00
Человек-паук пришел на еженедельную аудиенцию Папы Римского Франциска в Ватикане, передает BBC.
Отмечается, что супергерой побеседовал с главой Католической церкви, а также подарил ему маску Человека-паука.
В костюме персонажа вселенной Marvel оказался 27-летний Маттиа Виллардита. Итальянец, переодевшись в супергероя, посещает больных детей в госпиталях. Виллардита пригласили на встречу к Папе Римскому, чтобы поблагодарить за волонтерскую деятельность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru