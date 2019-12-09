Человек-киборг прочитает лекцию на ассамблее «Здоровая Москва»

На Ассамблее «Здоровая Москва», которая состоится в январе будущего года на ВДНХ, расскажут о медицине будущего. Участие в ней примут первый официально признанный человек-киборг – британский деятель современного искусства Нил Харбиссон, профессор Йельского университета и нобелевский лауреат из Японии. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, в частности, Харбиссон примет участие в дискуссии «Кибертехнические возможности современной медицины» и расскажет о том, как привыкал к роли киборга. Осуми выступит с открытой лекцией «Аутофагия и особенности голодания, продлевающего жизнь». Из выступления профессор Йельского университета слушатели узнают, что такое «социальный ген» и как он влияет на здоровье.

Ежегодная ассамблея «Здоровая Москва» пройдет с 16 по 19 января в 75-м павильоне ВДНХ. Ожидается, что её посетит до 30 тысяч гостей. В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Организатором мероприятия является правительство Москвы и департамент здравоохранения столицы.

Кстати, ранее НСН писала, что всем известный робот Федор станет отцом. Об этом сообщили в компании-разработчике. Специалисты заявили, что благодаря андроиду на свет появится целый отряд механизированных космонавтов.

Какими качествами они будут обладать, пока неизвестно. Ученым еще предстоит проанализировать результаты космической миссии андроида. А далее станет ясно, какие задачи будут ставить перед роботами в будущем. Они могут заняться ремонтом спутников, обслуживанием МКС – то есть выходить в открытый космос вместо людей, а также отправиться покорять Луну.

