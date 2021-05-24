Чечня, Тува и Ингушетия возглавили Демографический рейтинг регионов РФ
Чечня, Тува и Ингушетия стали лидерами «Национального демографического рейтинга субъектов России — 2021». Он был представлен федеральным проектом «Трезвая Россия». При этом, наиболее тревожная ситуация складывается в Псковской, Смоленской и Ленинградской областях. Москва в общем рейтинге заняла 16-ую позицию.
Эксперты отметили, что при составлении рейтинга использовались пять критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, искусственное прерывание беременности и уровень социального комфорта для рождаемости, отмечает RT.
Напомним, в апреле Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что сбережение народа является высшим национальным приоритетом России. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что ситуация в сфере демографии на фоне пандемии коронавируса чрезвычайная.
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