Чеченское издание опубликовало и удалило карикатуры на Charlie Hebdo
Чеченская общественно-политическая газета «Вести республики» опубликовала в своём Instagram карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.
На рисунках изображены змея в головном уборе с названием французского издания, выпускающая яд на Коран, а также журнал, пожимающий руку боевику. При этом на обложке Charlie Hebdo написаны слова «фейки» и «исламофобия».
По мнению редакции издания, действия французского журнала — «это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия».
«Вести республики» отмечают, что неоднократно выступали с осуждением политики властей Франции. Чеченская редакция сообщила, что «решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам», показав, как должна выглядеть сатирическая карикатура «в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ».
Издание подчёркивает, что в поисках новых творческих решений никогда не пойдёт на «оскорбления духовных ценностей других конфессий и этносов».
Однако позже «Вести республики» удалили публикацию со своей страницы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Чеченское издание опубликовало и удалило карикатуры на Charlie Hebdo
- Россиян могут обязать отчитываться о средствах в зарубежных электронных кошельках
- Михаил Ефремов начал переговоры о службе в хозотряде СИЗО
- Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
- Лавров рассказал о работе над урегулированием конфликта в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru