Чеченское издание опубликовало и удалило карикатуры на Charlie Hebdo

Чеченская общественно-политическая газета «Вести республики» опубликовала в своём Instagram карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.

На рисунках изображены змея в головном уборе с названием французского издания, выпускающая яд на Коран, а также журнал, пожимающий руку боевику. При этом на обложке Charlie Hebdo написаны слова «фейки» и «исламофобия».

По мнению редакции издания, действия французского журнала — «это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия».

«Вести республики» отмечают, что неоднократно выступали с осуждением политики властей Франции. Чеченская редакция сообщила, что «решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам», показав, как должна выглядеть сатирическая карикатура «в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ».

Издание подчёркивает, что в поисках новых творческих решений никогда не пойдёт на «оскорбления духовных ценностей других конфессий и этносов».

Однако позже «Вести республики» удалили публикацию со своей страницы.

