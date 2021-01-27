Часы Судного дня остановили на 100 секундах до ядерной полуночи
Символические стрелки «часов Судного дня» оставили в том же положении, что и в прошлом году — на 100 секундах до ядерной полуночи. Об этом в ходе онлайн-церемонии сообщила глава «Бюллетеня учёных-атомщиков» Рейчел Бронсон.
Впервые часы появились на обложке «Бюллетеня» в 1947 году. Время до полуночи символизирует напряжённость обстановки в мире, полночь — наступление ядерной катастрофы.
«Пандемия служит историческим тревожным сигналом, ярким свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, такие как проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата», — цитирует Бронсон РИА Новости.
В прошлом году символические стрелки перевели на 20 секунд вперёд, в положение 100 секунд до ядерной полуночи. Годом ранее стрелки останавливали на двух минутах до полуночи. Самым спокойным периодом был 1991 год: тогда стрелки часов Судного дня показывали 17 минут до ядерного катаклизма.
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