Часы Судного дня остановили на 100 секундах до ядерной полуночи

Символические стрелки «часов Судного дня» оставили в том же положении, что и в прошлом году — на 100 секундах до ядерной полуночи. Об этом в ходе онлайн-церемонии сообщила глава «Бюллетеня учёных-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Впервые часы появились на обложке «Бюллетеня» в 1947 году. Время до полуночи символизирует напряжённость обстановки в мире, полночь — наступление ядерной катастрофы.

«Пандемия служит историческим тревожным сигналом, ярким свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, такие как проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата», — цитирует Бронсон РИА Новости.

В прошлом году символические стрелки перевели на 20 секунд вперёд, в положение 100 секунд до ядерной полуночи. Годом ранее стрелки останавливали на двух минутах до полуночи. Самым спокойным периодом был 1991 год: тогда стрелки часов Судного дня показывали 17 минут до ядерного катаклизма.

