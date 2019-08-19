Протоиерей назвал кощунственным название праздника Яблочный Спас

Преображение Господне или Яблочный Спас отмечают 19 августа все православные. Трое ближайших учеников Христа — Петр, Иаков и Иоанн — по пути в Галилею поднялись вместе с ним на гору для совместной молитвы. Там они смогли увидеть Преображение Иисуса, который предстал перед апостолами в божественном облике, светлых одеждах, окруженный сиянием. В этот праздник в Греции, Израиле и на Кипре прихожане несут в храмы виноград, из которого потом делают вино для причастия. В России же виноград заменили на яблоки.

В эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин рассказал, что следует делать в этот светлый праздник и почему его не стоит называть в честь яблок.

«Само название Яблочный Спас я считаю кощунственным, даже если оно укорено в народной традиции и популярно в СМИ. Недавно очень хорошо сказал митрополит Запорожский Лука, что Спас, то есть Христос, не может быть ни яблочным, ни медовым, ни ореховым. И это очень правильно. Это все-таки праздник, который нам напоминает о временности этой жизни, о том, что мы призваны в Божье царство. И Христос, который явил себя преображенным перед апостолами, говорит нам через это явление, что мы должны войти в преображенную жизнь, в вечную жизнь, в вечное Божье царство. А яблоки и все остальное — это лишь мелкая подробность нынешнего праздника», — заявил протоиерей.

По его словам, в этот день следует делиться освещенными плодами урожая не только с родными и близкими, но и с нуждающимися поблизости.

«Люди приносят плоды, эти плоды освещаются для того, чтобы люди знали, что они должны жертвовать их для всех, кто находится рядом с ними, и в этот день особенно правильно было бы поделиться плодами урожая с теми, кто беден. Это не обязательно дети в детских домах или старики в больших приютах, где обычно достаточно продуктов питания. Это прежде всего люди забытые, одинокие. Это может быть одинокая пожилая соседка. Это могут быть люди в соседнем доме, на соседней улице, которым одиноко, у которых нет денег, а иногда сил для того, чтобы сходить в магазин за фруктами. Вот принести этим людям яблоки, виноград, арбуз, дыню, еще что-то – это очень важное сегодня дело. Может быть, позвонить тем, кто одинок. Договориться о том, чтобы посетить их, встретиться с ними. Но главное все-таки не это, а участие в богослужении и встреча с Богом. И вообще главное, это вечная жизнь, это жизнь, по отношению к которой наше временное существование здесь это всего лишь вступительный экзамен», — сказал Всеволод Чаплин.

Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, который отмечает престольный праздник и 265-летие со дня освящения.

