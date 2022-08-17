Бывшую кофейню Starbucks на Новом Арбате уже переименовали в Stars Coffee

Бывшую кофейню Starbucks на Новом Арбате уже переименовали в Stars Coffee. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент кофе закрыто. Окна пока завешены черным полотном. И внутрь попасть нет возможности.

В марте сеть Starbucks приостановила деятельность в России на фоне военной операции на Украине. Тогда компания временно закрыла свои кафе в крупных городах страны. Позже ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» приобрели все активы Starbucks в России.



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