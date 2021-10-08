Бывший вице-президент ГК «ПИК» Лефель арестован на два месяца

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель отправлен под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение вынес суд по просьбе следствия.

Сейчас Лефель с вены нынешнего года занимает должность директора по развитию регионов другого девелопера - ПАО «ГК «Самолет». В компании уже заявили, что дело не связано с работой топ-менеджера в организации.

Заявление в правоохранительные органы подала ГК «ПИК», откуда Лефель был уволен в апреле 2019 года.

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Фото: facebook.com/Александр Лефель
ТЕГИ:МошенничествоСудАрест
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