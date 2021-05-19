Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян получил 5,5 лет колонии за взятку
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима по делу о взятке при строительстве стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно приговору Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, Оганесян также должен будет выплатить штраф в размере 20 млн рублей. Обвинение просило для экс-вице-губернатора 16 лет заключения и штраф в 60 млн рублей.
Как сообщила судья, Оганесян признал свою вину и раскаялся. Кроме того, суд учел ряд смягчающих обстоятельств и зачел срок содержания обвиняемого под стражей: Оганесян находился в СИЗО с ноября 2016 года.
Еще один фигурант дела, экс-зампред комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик, был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн рублей. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, по делу о взятке проходили глава компании «Театрально-декорационные мастерские» Владимир Халиф, ее фактический руководитель Григорий Попов и финансист организации Елена Ковалева, директор фирмы «Стейдж Технолоджи Констракшн» Артем Куспиц, руководитель компании «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин и его сын Кирилл Сливкин, а также сотрудник организации Николай Хрипунов.
Реальное наказание было назначено лишь Василию Сливкину: его приговорили к заключению на срок в четыре года и шесть месяцев. Кириллу Сливкину назначили штраф в 300 тысяч рублей, Николаю Хрипунову — в 2,8 млн рублей. Другие фигуранты дела получили штрафы от 800 тысяч до 1,2 млн рублей, однако были освобождены от их уплаты из-за истечения сроков давности.
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