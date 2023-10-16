Бывший протодиакон Кураев сообщил о переезде в Чехию

Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев сообщил, что покинул Россию и уехал в Чехию. Об этом он написал в своем Telegram-канале

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«И все-таки - отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний», - заявил Кураев.

Он отметил, что провел в Праге детские годы. Бывший священнослужитель сообщил, что намерен проводить в Европе публичные встречи и читать лекции.

Кураева лишили священного сана в апреле 2023 года. Причиной стало оскорбление в адрес умершего тремя годами ранее протоиерея Александра Агейкина, а также «признаки хулы на церковь», напоминает «Радиоточка НСН».

