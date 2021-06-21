Бывший глава правительства Астраханской области получил пять лет колонии

Cуд в Астрахани приговорил к пяти годам заключения экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, признанного виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению Кировского районного суда, Султанов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Еще один фигурант дела, бывший исполняющий обязанности вице-премьера правительства и экс-главы областного Минфина Виталий Шведов получил 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, отмечает РИА ФАН.

Султанова и Шведова задержали в Астрахани летом 2019 года. Чиновников заключили под стражу, на их имущество был наложен арест. По версии следователей, Шведов и Султанов в 2018 году необоснованно взяли коммерческие кредиты для нужд региона на сумму 6,2 млрд рублей. В результате действий чиновников бюджету Астраханской области был причинен материальный ущерб в размере более 400 млн рублей.

