Бывший глава правительства Астраханской области получил пять лет колонии
Cуд в Астрахани приговорил к пяти годам заключения экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, признанного виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению Кировского районного суда, Султанов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Еще один фигурант дела, бывший исполняющий обязанности вице-премьера правительства и экс-главы областного Минфина Виталий Шведов получил 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, отмечает РИА ФАН.
Султанова и Шведова задержали в Астрахани летом 2019 года. Чиновников заключили под стражу, на их имущество был наложен арест. По версии следователей, Шведов и Султанов в 2018 году необоснованно взяли коммерческие кредиты для нужд региона на сумму 6,2 млрд рублей. В результате действий чиновников бюджету Астраханской области был причинен материальный ущерб в размере более 400 млн рублей.
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