Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое СМИ
Покинувшие газету «Ведомости» после смены руководства журналисты запускают новый медийный проект – VTimes. Как сообщается на странице нового издания в Facebook, оно будет освещать не только темы, известные по «Ведомостям», но и новые – экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.
Под заявлением подписались, в частности, бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Борис Сафронов, Александр Губский, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Советником станет основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр.
Проект планируют запустить осенью.
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