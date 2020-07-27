Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое СМИ

Покинувшие газету «Ведомости» после смены руководства журналисты запускают новый медийный проект – VTimes. Как сообщается на странице нового издания в Facebook, оно будет освещать не только темы, известные по «Ведомостям», но и новые – экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.

Под заявлением подписались, в частности, бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Борис Сафронов, Александр Губский, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Советником станет основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр.

Проект планируют запустить осенью.

