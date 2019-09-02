Бывшие игроки сборной России требуют с МВД 123 млн рублей

Бывшие члены сборной Росси по футболу требуют от министерства внутренних дел более 124 миллионов рублей в качестве компенсации за бездействие следователей, которые занимаются хищением средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Как сообщает «Коммерсант» иск в суд подали четверо спортсменов - Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко.

Как следует из заявления в суд, нынешний главный тренер московского «Динамо» Хохлов, в частности, потерял в МКБ «Замоскворецкий» 905 тысяч долларов. Согласно банковским документам, всю сумму якобы по его же требованию перевели в рубли и выдали ему на руки. При этом никаких документов, которые могли бы подтвердить операцию, не найдено.

Аналогичные истории случились с другими заявителями. В коллективном иске они утверждают, что за пять, пока длится расследование, следователи фактически ничего не делали – не назначали экспертизу, не допрашивали работников «Замосковрецкого».

Ранее с иском к МВД обратился по тому же поводу еще один облапошенный вкладчик банка — экс-участник сборной РФ Евгений Алдонин.

