Бывшему замглавы МЧС Гуровичу дали пять лет колонии
Бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича приговорили к пяти годам заключения по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
Мосгорсуд признал экс-чиновника виновным в преступлении, нанесшем ущерб в размере 320 млн рублей.
«Назначить Гуровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы», — постановил суд.
Бывшего замминистра задержали в июле 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным следствия, в 2020-м по указанию Гуровича из бюджета Мурманской области выделили свыше 969 млн рублей на строительство ковидного госпиталя. Однако впоследствии здание признали непригодным и демонтировали. Отмечалось, что госпиталь возвели без учета климатических условий, а Гурович не предпринял необходимых шагов для эффективного использования бюджетных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru