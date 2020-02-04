Бывшего вице-премьера Акимова назначили главой «Почты России»

Совет директоров «Почты России» одобрил кандидатуру бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на пост гендиректора компании, передает ТАСС.

Отмечается, что Акимов будет возглавлять «Почту России» ближайшие пять лет. Одновременно с этим прекращен трудовой договор предыдущего гендиректора компании Николая Подгузова, который возглавил «Почту России» в 2017 году.

Ранее СМИ сообщали, что Подгузов перейдет на должность первого замгендиректора «Почты России».

Сам Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял - по уставу «Почты России» гендиректор не может одновременно быть его председателем. Пост председателя совета директоров прочат помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

