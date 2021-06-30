Бывшего режиссера канала Навального задержали в Шереметьево
30 июня 202120:50
Режиссера, сотрудничавшего с каналом «Навальный LIVE», Алексея Яковлева задержали в самолете в аэропорту Шереметьево.
Режиссера забрали сразу после того, как рейс приземлился в Москве. Яковлев успел передать, что его везут в СК РФ для допроса. Telegram-канал "Осторожно, новости" передает, что допрос связан с делом о мошенничестве.
Яковлев ранее заявлял, что следователь звонил ему для проведения беседы, однако Яковлев не принял приглашение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Бывшего режиссера канала Навального задержали в Шереметьево
- Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
- Касаткина вышла во второй круг Уимблдона
- ЦСКА будет допускать болельщиков на стадион только по QR-коду
- Росстат зафиксировал резкий скачок недельной инфляции
- Генпрокуратура РФ добила до 40 список нежелательных организаций
- На попятную: власти Кубани смягчили ограничения для туристов с 1 августа
- Российская нефть Urals в Европе подорожала в 1,5 раза с начала года
- РФ и США обсудят стратегическую стабильность до середины июля
- Мало: Степаненко оспорила в суде раздел имущества с Петросяном
30 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru