Бывшего режиссера канала Навального задержали в Шереметьево

Режиссера, сотрудничавшего с каналом «Навальный LIVE», Алексея Яковлева задержали в самолете в аэропорту Шереметьево.

Режиссера забрали сразу после того, как рейс приземлился в Москве. Яковлев успел передать, что его везут в СК РФ для допроса. Telegram-канал "Осторожно, новости" передает, что допрос связан с делом о мошенничестве.

Яковлев ранее заявлял, что следователь звонил ему для проведения беседы, однако Яковлев не принял приглашение.

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ФОТО: ФОТО предоставлено НСН одним из пассажиров рейса DP936 российской авиакомпании «Победа»
ТЕГИ:РежиссерЗадержаниеАлексей Навальный
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