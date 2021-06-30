Бывшего режиссера канала Навального задержали в Шереметьево

Режиссера, сотрудничавшего с каналом «Навальный LIVE», Алексея Яковлева задержали в самолете в аэропорту Шереметьево.



Режиссера забрали сразу после того, как рейс приземлился в Москве. Яковлев успел передать, что его везут в СК РФ для допроса. Telegram-канал "Осторожно, новости" передает, что допрос связан с делом о мошенничестве.



Яковлев ранее заявлял, что следователь звонил ему для проведения беседы, однако Яковлев не принял приглашение.

