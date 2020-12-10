Бывшая топ-менеджер «Ростеха» проведет домашний арест на Рублевке

Головинский районный суд Москвы принял решение отправить ранее занимавшую должность топ-менеджера «Ростеха» Аллу Лалетину под домашний арест. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что дожидаться слушания по своему делу Лалетина будет до 8 февраля в доме, расположенном на Рублевском шоссе. По версии следствия, работая в компании «Ростех», топ-менеджер трудоустроила в штат завода 14 подставных сотрудников и присвоила себе их зарплату. Предполагаемый ущерб от преступных действий составил миллион рублей.

Защита Лалетиной отрицает позицию обвинения. Ее адвокаты утверждают, что позиция следователей «противоречит законам логики».

Лалетина ушла с должности топ-менеджера «Ростеха» в 2019 году. Ранее она занимала руководящие посты в структурах госкомпании «Сибур».



