«Было бы забавно»: Готье решил поработать с Бузовой

Жан-Поль Готье, который недавно провел свой последний модный показ в Париже, сделал неожиданное заявление. Как пишет РИА Новости, французский модельер признался, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой. Своё желание кутюрье объяснил ёмкой фразой «это было бы забавно».

Помимо этого, Готье изъявил желание поработать с русскими кино- и театральными режиссерами. Кутюрье признался, что Россия его вдохновляет, ему нравятся «кипучесть страстей, взлеты духа и падения».

Напомним, ранее Жан-Поль Готье создавал концертные костюмы для гастрольных туров Мадонны, Кайли Миноуг, Милен Фармер. Ольга Бузова станет первым российским артистом, с которым модельер будет работать в таком формате.