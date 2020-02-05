«Было бы забавно»: Готье решил поработать с Бузовой
Жан-Поль Готье, который недавно провел свой последний модный показ в Париже, сделал неожиданное заявление. Как пишет РИА Новости, французский модельер признался, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой. Своё желание кутюрье объяснил ёмкой фразой «это было бы забавно».
Помимо этого, Готье изъявил желание поработать с русскими кино- и театральными режиссерами. Кутюрье признался, что Россия его вдохновляет, ему нравятся «кипучесть страстей, взлеты духа и падения».
Напомним, ранее Жан-Поль Готье создавал концертные костюмы для гастрольных туров Мадонны, Кайли Миноуг, Милен Фармер. Ольга Бузова станет первым российским артистом, с которым модельер будет работать в таком формате.
Ранее НСН писала, что Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram. Отмечается, что число почитателей её таланта превысило 19 миллионов человек – после того, как в честь своего дня рождения певица и телеведущая опубликовала в социальной сети новый пост. В нём Ольга Бузова представила новую композицию «В огне».
По данным на 21 января, второй по числу пользователей — российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Его страницей в соцсети интересуются 18,4 миллиона пользователей. Кроме того, в список вошли рэпер Тимати, блогер Настя Ивлеева, комик и шоумен Павел Воля, а также телеведущая Ксения Бородина.
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