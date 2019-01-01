Быков: Хочу вернуться в строй как можно скорее
Дмитрий Быков сообщил, что рассчитывает вернуться к работе в ближайшее время. Как отмечает Москва 24, об этом известный писатель рассказал на своей странице в Instagram. Также он подчеркнул, что «его ждут великие дела».
Между тем, ранее председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о том, что Дмитрий Быков начал приходить в сознание еще в минувшую субботу, однако об этом его попросили не говорить. В настоящий момент писателя перевели на самостоятельное дыхание.
Как напоминают «Дни.ру», Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля. Он был доставлен в больницу Уфы прямо с борта самолета, который следовал из Екатеринбурга. Изначально у писателя подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился. Позже, после консилиума врачей, Быков был транспортирован в Москву.
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