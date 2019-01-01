Быков: Хочу вернуться в строй как можно скорее

Дмитрий Быков сообщил, что рассчитывает вернуться к работе в ближайшее время. Как отмечает Москва 24, об этом известный писатель рассказал на своей странице в Instagram. Также он подчеркнул, что «его ждут великие дела».

Между тем, ранее председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о том, что Дмитрий Быков начал приходить в сознание еще в минувшую субботу, однако об этом его попросили не говорить. В настоящий момент писателя перевели на самостоятельное дыхание.