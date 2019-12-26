Бузову могут посадить на 15 суток

Ольге Бузовой угрожает административный арест на 15 суток за многочисленные нарушения скоростного режима за рулём автомобиля. Как сообщает сайт KP.RU, последнее такое превышение зафиксировано камерами на Новосходненском шоссе в Москве. Однако за решёткой телеведущая и певица может очутиться по другому поводу – еще с лета она не оплатила штраф за превышение скорости на 40-60 километров в час.

Это нарушение было оформлено подмосковным центром видеофиксации ГИБДД в середине августа. Таким образом, прошло больше трёх месяцев, а смешной по своим финансовым меркам штраф, Бузова так и не оплатила.

Согласно закону, её теперь могут арестовать на 15 суток или привлечь к общественным работам на срок до 50 часов. В общей сложности за этот год на счету Ольги - более шести десятков нарушений правил дорожного движения. Немало штрафов до сих пор не погашено.

Возможно, небрежность девушки объясняется новым романом, который, предположительно, у неё завязался с блогером Давидом Манукяном. Сама пара довольно активно подогревает эти слухи, пишут «Дни.ру». Кульминацией стала публичная сцена ревности, которую избранник Бузовой устроил артистке.

